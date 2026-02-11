Le cabinet Counterpoint Research révèle que la base installée mondiale de smartphones a été en légère hausse (+2 %) en 2025, dominée par l’iPhone, dans un marché freiné par des cycles de remplacement proches de quatre ans et par la montée des appareils de seconde vie. Apple et Samsung concentrent à eux deux 44 % de l’ensemble des smartphones.

Apple arrive en tête : environ un smartphone sur quatre est un iPhone dans le monde, portée par la fidélité des clients, l’écosystème iOS et des services intégrés. Samsung est deuxième avec un cinquième du parc actif grâce à sa présence historique, une gamme très large (entrée de gamme à premium) et une couverture géographique étendue.

Au-delà de ce duopole, le classement reste dense, mais les écarts de volume se voient sur un seuil : seuls Motorola, Realme et Google restent sous les 200 millions d’appareils actifs. Honor est la seule marque à franchir ce cap en 2025.

Apple et Samsung sont loin devant

Counterpoint Research souligne un indicateur de dynamique : Apple a ajouté plus de nouveaux smartphones que les sept constructeurs suivants réunis, ce qui met en avant sa capacité à attirer puis retenir des utilisateurs sur un marché mature. Dans le même temps, Apple et Samsung sont les deux seuls fabricants à dépasser respectivement le milliard d’appareils actifs à l’échelle mondiale.

La croissance globale étant limitée à 2 %, la lecture n’est pas celle d’une explosion des ventes, mais d’une consolidation du parc : les gens gardent leur téléphone plus longtemps et davantage d’appareils continuent à être utilisés après une première vie. Ce double mouvement pèse mécaniquement sur le renouvellement annuel.

Dans le top 10 de la base installée active en 2025 figurent Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion, Huawei, Honor, Motorola, Realme et Google, aux côtés d’Apple et Samsung. La présence de nombreux acteurs ne se traduit pas forcément par une puissance équivalente dans le haut de gamme.

Le segment premium au-dessus de 600 dollars reste décrit comme difficile : six constructeurs, en dehors d’Apple et Samsung, ne totalisent chacun qu’une part de marché à un chiffre sur ce segment en 2025. Autrement dit, même si le parc actif mondial est partagé entre plusieurs marques, la zone premium demeure très concentrée.