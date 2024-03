L‘iPhone a cassé la baraque lors du Q4 2023, au point de permettre à Apple de terminer l’année avec le titre de plus gros vendeur de smartphones (sur l’année, pas seulement sur le trimestre). TrendForce revient sur cette période faste pour Apple et nous dévoile les chiffres des fabricants qui ont le plus produit de mobiles sur le trimestre. Et là encore, Apple se distingue du lot, avec une production de 78,5 millions d’iPhone sur le Q4, en progression de 58,6% sur l’année (et une Pdm de 23,3%). C’est nettement moins bien du côté de Samsung, qui s’est contenté de sortir des usines 53,5 millions de smartphones Galaxy, en baisse de 11% par rapport au Q4 2022 (pour 15,9% de Pdm). Xiaomi maintient tout juste le rythme (+0,7%) et Oppo progresse à petits pas (+3,4% pour 40 millions d’appareils produits). Transsion en revanche continue sa marche en avant, avec près de 30 millions de smartphones produits, en progression de 11,3% sur un an (8,8% de Pdm). Pas mal pour une entreprise dont one ne connaissait même pas le nom il y a trois ans.

Pour rappel, les ventes d’iPhone sur le Q4 ont rapporté à Apple près de 70 milliards de dollars (69,7 milliards exactement), soit une croissance de 6% sur un an. C’est un record pour la firme de Cupertino et la preuve, s’il en fallait une, que l’iPhone reste la locomotive financière d’Apple, et sans doute encore pour un bon bout de temps.