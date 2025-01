2023 avait été une année faste pour Apple, la firme californienne parvenant même à dominer Samsung sur le marché du smartphone, une première depuis l’avènement des modèles de la gamme Galaxy. 2024 n’a pas été aussi triomphant si l’on en croit Counterpoint Research, qui note que sur l’ensemble de l’année écoulée, les ventes d’iPhone ont reculé de 2% tandis que les ventes d’appareils Samsung progressaient d’1%. Est-ce à dire que Samsung est repassé devant la firme américaine ? Oui pour Counterpoint, même s’il faut y ajouter un gros bémol puisque la société d’analyse des marchés avait été la seule en 2024 à prétendre que Samsung avait gardé le leadership dans les ventes en 2023 (20% pour Samsung contre 19% pour Apple). L’écart n’étant à nouveau que d’un seul point de pourcentage en 2024 (19% de Pdm contre 18%), le doute est donc largement permis.

Pour autant, si la photo finish prête ici à confusion, la stagnation des ventes d’iPhone en 2024 est un fait globalement établi par tous (y compris cette fois par IDC, Gartner, Bloomberg et d’autres encore), Apple Intelligence n’ayant visiblement pas suffi à rebooster la demande d’iPhone, ce qui n’est peut-être pas étonnant sachant que les nouvelles fonctions d’IA ont boudé l’Europe et d’autres régions du monde l’an dernier. Xiaomi aurait donc profité du petit coup de mou d’Apple en recollant à 4 points de Pdm à la troisième place du marché (14% de Pdm), suivi d’assez loin par Vivo et Oppo (8% de Pdm). Et si l’on en croit les analystes, ce n’est pas cette année que l’iPhone retrouvera des couleurs, même si l’on ne parle pas ici d’un écroulement des ventes à venir mais bien plutôt d’une stagnation ou d’une légère baisse des commandes…