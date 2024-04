Apple a brillamment terminé l’année à la première place du marché des smartphones devant Samsung, ce qui n’était plus arrivé depuis 2012 (et oui, le temps passe…). Une passation de témoin historique… et temporaire ? Selon les derniers chiffres de Counterpoint Research, on pourrait en effet le penser : Samsung aurait en effet distribué 19,69 millions de smartphones sur le mois de février, soit un peu plus que les 17,41 millions d’iPhone vendus sur la même période. Traduit en parts de marché, Samsung occuperait donc 20% du marché du smartphone, contre 18% pour Apple. Aux Etats-Unis, la part d’Apple sur février serait tombée à 48%, tandis que Samsung aurait progressé à 36% de Pdm.

Pour autant, il ne faudrait pas trop vite conclure qu’Apple sera battu à plate couture sur le Q1 et encore moins sur l’année en cours : les ventes d’iPhone piquent « traditionnellement » du nez sur le Q1 (en séquentiel) et l’écart entre les deux fabricants est généralement bien plus important que 2 petits points de Pdm (et en faveur de Samsung). Ce faible écart semble donc indiquer qu’Apple est plus proche de Samsung qu’il ne l’a jamais été (y compris par rapport au Q1 2023), ce qui pourrait être au contraire de bonne augure pour le reste de l’année.