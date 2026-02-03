Apple améliore Xcode, son environnement de développement, en annonçant le support du codage agentique. Xcode 26.3 permet désormais aux développeurs de déléguer des tâches complexes à des agents d’intelligence artificielle comme Claude d’Anthropic ou Codex d’OpenAI pour créer leurs applications avec une autonomie inédite. Les amateurs de vibe coding, le fait de créer une application avec de l’IA, devraient apprécier.

Xcode 26.3 se met un peu plus à l’IA

Cette mise à jour importante de Xcode dépasse largement les simples assistants proposés dans la version 26. Ces nouveaux agents ne se contentent plus de suggérer du code Swift : ils collaborent sur l’ensemble du cycle de vie du projet. Grâce à une intégration profonde, ils sont capables de décomposer des objectifs, de prendre des décisions basées sur l’architecture existante et d’utiliser les outils natifs. Concrètement, ces IA peuvent explorer la structure des fichiers, rechercher dans la documentation, modifier les paramètres du projet et même vérifier visuellement leur travail en capturant des aperçus de Xcode pour itérer sur les correctifs.

Susan Prescott, vice-présidente des relations développeurs chez Apple, déclare :

Chez Apple, notre objectif est de créer des outils qui mettent les technologies de pointe directement entre les mains des développeurs afin qu’ils puissent créer les meilleures applications possibles. Le codage agentique stimule la productivité et la créativité, en rationalisant le processus de développement afin que les développeurs puissent se concentrer sur l’innovation

Pour ce faire, l’entreprise ne verrouille pas son système à ses seuls partenaires. Outre l’accès natif à Claude et Codex, Xcode 26.3 adopte le Model Context Protocol, un standard ouvert. Cette ouverture technique offre aux créateurs la liberté d’utiliser n’importe quel agent ou outil tiers compatible avec l’environnement de développement d’Apple.

Xcode 26.3 est d’ores et déjà disponible en release candidate pour les développeurs. Le déploiement de la version finale sur le Mac App Store est annoncé pour très bientôt par Apple.