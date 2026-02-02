OpenAI élargit son écosystème logiciel sur Mac avec le lancement de Codex. Cette nouvelle application pour macOS vient compléter les outils existants, ChatGPT et ChatGPT Atlas, en proposant un environnement centralisé spécifiquement conçu pour le développement assisté par des agents autonomes avec l’intelligence artificielle.

Codex a le droit à une application macOS

Pour marquer cette sortie, OpenAI ouvre temporairement les vannes de son accès. Les fonctionnalités de Codex sont temporairement disponibles pour les utilisateurs des formules ChatGPT gratuit et Go. Parallèlement, les abonnés aux offres payantes (Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu) bénéficient d’un doublement provisoire de leurs limites d’utilisation.

La promesse de l’application Codex réside dans la fluidité qu’elle apporte au processus de développement. L’application s’interconnecte avec les environnements de développement intégrés (IDE) et le Terminal pour créer un hub cohérent. Elle récupère automatiquement l’historique des sessions et la configuration depuis l’extension IDE ou l’interface en ligne de commande (CLI) de Codex, permettant aux développeurs de reprendre leurs projets existants sans friction.

L’interface est pensée pour le multitâche. Les agents opèrent dans des fils de discussion distincts, organisés par projets, ce qui évite toute perte de contexte lorsqu’on bascule d’une tâche à l’autre. Le développeur garde le contrôle total : il peut examiner les modifications proposées directement dans le fil, commenter les différences de code ou ouvrir le fichier dans son éditeur pour effectuer des retouches manuelles.

Une gestion avancée des versions et une automatisation

Sur le plan technique, Codex intègre une gestion native des « worktrees ». Cette fonctionnalité permet à plusieurs agents IA de travailler simultanément sur le même dépôt sans générer de conflits. Chaque agent opère sur une copie isolée du code, offrant la liberté d’explorer différentes pistes sans avoir un impact sur la base principale ni l’état local de Git.

L’application propose également « Automations ». Il s’agit de tâches de fond programmables qui combinent des instructions spécifiques et des compétences optionnelles selon un calendrier défini par l’utilisateur. Une fois le travail de l’agent IA terminé, les résultats atterrissent dans une file d’attente de révision, prête à être validée ou poursuivie par le développeur.

L’application Codex pour Mac est disponible au téléchargement sur le site d’OpenAI.