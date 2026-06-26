Les Prime Days d’Amazon touchent à leur fin et plusieurs produits Apple profitent encore de remises intéressantes. AirPods, iPad Air, Apple Pencil, Apple Watch, MacBook, iPhone ou encore accessoires officiels : voici les offres à surveiller avant la fin de l’opération, prévue ce vendredi 26 juin à 23h59.

Comme souvent avec les produits Apple, les remises réellement intéressantes sont moins nombreuses que sur d’autres marques, mais elles peuvent devenir attractives lorsque les stocks sont limités ou lorsqu’Amazon applique une remise réservée aux abonnés Prime. Plusieurs références affichent ainsi des prix en baisse pendant ces Prime Days, avec parfois des écarts importants par rapport aux tarifs pratiqués sur l’Apple Store.

Ces promotions arrivent aussi dans un contexte particulier : Apple a déjà prévenu que certains produits pourraient voir leur prix augmenter, notamment en raison de la hausse du coût de la mémoire vive. Pour ceux qui envisageaient l’achat d’un iPhone, d’un iPad, d’un MacBook ou d’un accessoire Apple, ces Prime Days peuvent donc représenter une fenêtre intéressante avant une éventuelle hausse tarifaire.

Pour en profiter, il faut être membre Amazon Prime. L’abonnement est proposé avec 30 jours d’essai gratuit pour les nouveaux membres, puis facturé 69,90€ par an ou 6,99€ par mois. Les offres peuvent évoluer rapidement selon les stocks, les vendeurs et les coupons affichés sur les fiches produits.

AirPods : de belles baisses sur les écouteurs Apple

Les écouteurs Apple font partie des produits les plus intéressants de ces Prime Days. Les AirPods 4 avec boîtier de charge USB-C sont proposés à 94€ au lieu de 149€, soit l’une des offres les plus accessibles du moment pour entrer dans l’écosystème audio d’Apple. Ils conservent l’intégration poussée avec l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch, avec un appairage rapide et une bonne autonomie au quotidien.

Pour ceux qui veulent une réduction active du bruit, les AirPods 4 avec ANC ont également été repérés en promotion autour de 141€ pendant l’événement. Cette version ajoute la réduction active du bruit, le mode Transparence, l’audio adaptatif et la charge sans fil du boîtier, ce qui en fait une alternative intéressante pour ceux qui ne veulent pas nécessairement passer aux AirPods Pro.

Les AirPods Pro 3 sont aussi à surveiller. Dans le relevé, une offre en occasion “comme neuf” est affichée à 161,50€ via remise au panier. D’autres offres les ont placés autour de 188€ en neuf pendant les Prime Days. Ce modèle vise les utilisateurs qui recherchent une réduction de bruit plus efficace, une meilleure tenue dans l’oreille et des fonctions avancées comme le suivi du rythme cardiaque ou la traduction en temps réel selon les nouveautés mises en avant par Apple.

Enfin, le casque AirPods Max USB-C reste l’une des promotions Apple les plus visibles de l’opération. Amazon le propose à 399€ au lieu de 469€ selon le coloris. Le tarif reste élevé, mais la réduction devient intéressante pour ceux qui cherchent un casque Apple haut de gamme avec réduction active du bruit, excellente intégration à l’écosystème et port USB-C.

iPhone : l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro Max en baisse pendant les Prime Days

Côté smartphone, l’une des offres les plus remarquées concerne l’iPhone Air 256 Go, affiché à 737€ au lieu de 899€. La remise est notable pour un modèle Apple récent, surtout avec 256 Go de stockage, une capacité plus confortable que les configurations d’entrée de gamme.

Plus haut dans la gamme, le Smartphone 6,9″ Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go est proposé à 1 299€ au lieu de 1 438,45€. Ce modèle mise sur la puce A19 Pro, une autonomie annoncée comme record sur iPhone et un système caméra Pro Fusion, ce qui en fait l’offre la plus premium de cette sélection pour ceux qui veulent le plus grand écran et les meilleures performances photo/vidéo chez Apple.

Comme toujours sur les iPhone en promotion, il faut surveiller la couleur, le stockage et le vendeur. Les meilleurs tarifs peuvent être limités à une seule configuration et disparaître rapidement lorsque les stocks diminuent.

iPad et Apple Pencil : de bonnes affaires pour travailler, dessiner ou prendre des notes

La meilleure offre iPad relevée concerne l’iPad Air 11 pouces M3 avec 512 Go de stockage, proposé à 799€ au lieu de 989€. Cette configuration est particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui veulent garder leur tablette plusieurs années, installer de nombreuses applications, stocker des fichiers localement ou profiter d’une puce Apple Silicon performante.

L’iPad Air M3 reste un excellent compromis entre l’iPad classique et l’iPad Pro. Il n’offre pas l’écran le plus avancé de la gamme, mais sa puce M3, ses 8 Go de RAM et son port USB-C en font une tablette polyvalente pour les études, le travail, la retouche légère, le montage occasionnel ou la consommation de contenus.

Les stylets Apple profitent aussi de réductions. L’Apple Pencil Pro est disponible à 109€, un tarif intéressant pour le modèle le plus complet de la gamme. Il prend en charge les retours haptiques, le geste de pression, la rotation du stylet et l’intégration à l’app Localiser.

Pour un usage plus simple, l’Apple Pencil USB-C est proposé à 69€. Il conviendra davantage à ceux qui veulent annoter des PDF, prendre des notes ou naviguer avec précision, sans forcément avoir besoin des fonctions avancées du Pencil Pro.

Apple Watch : l’Ultra 3 et la SE 3 en promotion

Les montres connectées d’Apple sont aussi présentes dans les bons plans Prime Days. L’Apple Watch Ultra 3 est affichée à 799€ au lieu de 879€. La réduction n’est pas spectaculaire en pourcentage, mais elle reste intéressante sur le modèle le plus haut de gamme de la famille Apple Watch.

L’Ultra 3 vise surtout les utilisateurs sportifs, les randonneurs, les amateurs d’autonomie renforcée ou ceux qui veulent le plus grand écran disponible sur une Apple Watch. Elle conserve son boîtier robuste, ses fonctions de santé avancées et une autonomie supérieure aux modèles classiques.

Plus accessible, l’Apple Watch SE 3 est proposée à 236€. C’est le choix le plus raisonnable pour profiter des notifications, du suivi d’activité, du suivi de fréquence cardiaque et de l’intégration avec l’iPhone sans passer sur les modèles les plus chers.

MacBook : des remises intéressantes sur les MacBook Air et MacBook Neo

Les Mac sont rarement les produits les plus agressivement remisés pendant les opérations commerciales, mais plusieurs offres sont à signaler. Le MacBook Air 13 pouces M4 avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage a été repéré à 999€ pendant les Prime Days. Cette configuration est particulièrement intéressante, car elle offre davantage de mémoire vive que le modèle de base, ce qui peut prolonger la durée de vie de la machine pour le multitâche, la bureautique avancée, la retouche photo ou les usages créatifs légers.

Le MacBook Air M5 bénéficie également de remises importantes selon les configurations. Plusieurs offres permettent de réduire nettement l’écart avec les nouveaux prix publics d’Apple. Pour un achat malin, il faut surtout comparer la mémoire vive, le stockage et la génération de puce plutôt que de se fier uniquement au montant de la remise affichée.

Le MacBook Neo est lui aussi à surveiller, avec des tarifs repérés sous les 650€ selon les stocks. Ce modèle peut devenir attractif pour un usage étudiant, familial ou bureautique, à condition de vérifier la capacité de stockage et la mémoire vive avant achat.

Accessoires Apple : Magic Keyboard, Studio Display, MagSafe et AirTags

Du côté des accessoires officiels, plusieurs références méritent l’attention. L’Apple Magic Keyboard avec Touch ID est proposé à 133€. Il s’adresse surtout aux utilisateurs de Mac de bureau ou à ceux qui utilisent régulièrement leur MacBook fermé avec un écran externe.

L’Apple Studio Display fait partie des remises les plus spectaculaires relevées pendant ces Prime Days. L’écran 27 pouces Retina 5K d’Apple est affiché à 1 149€ au lieu de 1 699€ dans sa version standard. Une autre configuration, avec verre nano-texturé et kit de montage VESA, est proposée à 1 249€ au lieu de 1 819€. Même en promotion, le tarif reste élevé, mais la baisse est significative pour un moniteur Apple intégrant une dalle 5K, une webcam et des haut-parleurs.

Le chargeur MagSafe Apple a également été repéré autour de 33€ pendant les Prime Days. C’est une offre intéressante pour ceux qui veulent une recharge magnétique officielle pour iPhone, même si des alternatives Qi2 moins chères existent également.

Les AirTags 2 sont aussi à surveiller. Une offre a été repérée à 21,99€ l’unité, tandis que le pack de 4 AirTags est affiché à 77€ sur Amazon Allemagne. C’est typiquement le genre de produit à acheter en pack si l’on veut équiper plusieurs clés, sacs ou valises.

Accessoires compatibles Apple : chargeurs USB-C, hubs, stockage et maison connectée

Au-delà des produits Apple, plusieurs accessoires compatibles avec l’iPhone, l’iPad et le Mac profitent aussi des Prime Days. Ces références peuvent être intéressantes pour compléter un achat Apple, améliorer un bureau ou ajouter des ports et de la recharge rapide à son installation.

Pour la recharge, plusieurs modèles USB-C sont en promotion. Le chargeur UGREEN Nexode Pro 100W avec technologie GaN II et écran TFT est proposé à 44,99€ au lieu de 52,07€, tandis que le chargeur UGREEN Nexode 100W avec 4 ports est affiché à 32,99€ au lieu de 54,99€. Ces adaptateurs permettent de recharger un MacBook, un iPad, un iPhone ou plusieurs appareils en même temps, à condition d’utiliser un câble compatible avec la puissance souhaitée.

Autre bon plan utile pour les utilisateurs de MacBook et d’iPad USB-C : le hub USB-C 7-en-1 UGREEN Revodok 1071, avec HDMI 4K, Power Delivery 100W et lecteurs SD/TF, est proposé à 16,09€ au lieu de 19,05€. Il peut servir à connecter un écran externe, une carte mémoire ou plusieurs périphériques à un MacBook Air, un MacBook Pro ou un iPad compatible.

Pour ceux qui ont besoin de stockage externe, le boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB4 et Thunderbolt 4/3 est affiché à 59,99€ au lieu de 71,38€. Il peut être intéressant pour créer un SSD externe très rapide à utiliser avec un Mac, notamment pour les sauvegardes, le montage vidéo ou le transfert de gros fichiers.

La recharge nomade n’est pas oubliée avec le chargeur MagSafe magnétique INIU 25W Qi2.2 10 000 mAh, proposé à 27,02€ au lieu de 59,99€ via remise au panier. Ce type de batterie externe peut être pratique avec un iPhone compatible MagSafe, surtout en déplacement ou lors d’une journée chargée.

Dans la maison connectée, plusieurs accessoires restent intéressants pour les utilisateurs de l’écosystème Apple, notamment lorsqu’ils sont compatibles avec Matter, AirPlay ou des applications iOS. Le lampadaire Govee RGBIC compatible Matter est proposé à 132,99€ au lieu de 189,99€, tandis que l’enceinte Sonos Era 100 SL compatible AirPlay 2 est affichée à 160€ au lieu de 191€. Ces produits peuvent s’intégrer facilement dans un environnement piloté depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.

Enfin, les utilisateurs qui veulent renforcer leur installation connectée peuvent aussi regarder du côté de l’Eve Water Guard, un détecteur de fuite d’eau proposé à 74€ au lieu de 99€. Eve fait partie des marques souvent appréciées dans l’écosystème Apple grâce à son orientation maison connectée et à son intégration avec les usages iPhone.

Beats : les produits audio Apple à prix réduit

Les produits Beats, marque appartenant à Apple, profitent aussi de remises pendant les Prime Days. Le casque Beats Solo 4 est proposé à 115€ au lieu de 159€. C’est une alternative plus accessible aux AirPods Max pour ceux qui veulent un casque compact, léger et bien intégré aux appareils Apple.

L’enceinte Beats Pill est affichée à 105€ au lieu de 119€, tandis que les Powerbeats Pro 2 sont proposés à 199€ au lieu de 229€. Ces derniers visent surtout les sportifs qui veulent des écouteurs plus stables que les AirPods classiques grâce à leur contour d’oreille.

Quelles offres Apple privilégier pendant ces Prime Days ?

Parmi toutes les promotions relevées, les offres les plus intéressantes semblent être les AirPods 4 à 94€, l’iPhone Air 256 Go à 737€, l’iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 299€, l’iPad Air M3 512 Go à 799€, l’Apple Pencil Pro à 109€, l’Apple Watch Ultra 3 à 799€ et l’Apple Studio Display à partir de 1 149€. Les MacBook Air M4/M5 méritent aussi d’être surveillés, surtout dans les configurations avec davantage de RAM et de stockage.

Du côté des accessoires compatibles Apple, les bons plans les plus pratiques concernent le chargeur UGREEN Nexode 100W à 32,99€, le hub USB-C UGREEN 7-en-1 à 16,09€, le boîtier SSD UGREEN USB4/Thunderbolt à 59,99€ et la batterie MagSafe INIU à 27,02€. Ce ne sont pas des produits Apple, mais ils peuvent compléter utilement un iPhone, un iPad ou un MacBook.

Comme toujours avec les Prime Days, il faut agir rapidement si une offre correspond exactement à vos besoins. Les prix peuvent changer plusieurs fois dans la journée, certains coupons disparaissent sans prévenir et les meilleurs tarifs sont parfois limités à un coloris ou à un vendeur précis. Avant de commander, vérifiez également que le produit est bien vendu ou expédié par Amazon, surtout pour les références les plus coûteuses.

Les Prime Days se terminent ce vendredi 26 juin à 23h59. Si vous comptiez acheter un produit Apple, c’est donc le bon moment pour comparer les prix et surveiller les dernières baisses avant la fin de l’événement, d’autant que la marque a déjà ouvert la porte à de futures hausses de prix sur certains produits.