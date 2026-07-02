L’iPhone 18 Pro Max pourrait gagner en autonomie grâce à une batterie sensiblement plus grande que celle de son prédécesseur. Plusieurs publications relayées sur les réseaux sociaux avancent une capacité de 5 425 mAh pour la version eSIM, contre 5 235 mAh pour un éventuel modèle équipé d’un tiroir SIM physique. À ce stade, Apple n’a confirmé aucune de ces informations. A noter que cette rumeur n’est pas nouvelle, même si l’on ne disposait pas jusqu’ici de la capacité précise de la batterie.

Un gros gain face à l’iPhone 17 Pro Max

Si ces chiffres se révélaient exacts, l’iPhone 18 Pro Max progresserait d’environ 6 à 7 % par rapport aux capacités de batteries de l’iPhone 17 Pro Max. Une évolution qui pourrait évidemment prolonger l’autonomie, déjà l’un des arguments majeurs du plus grand modèle Pro, notamment lors d’usages exigeants comme la vidéo, le jeu ou la 5G.

Le gain ne dépendrait toutefois pas uniquement de la taille de la batterie. La future puce A20 Pro, attendue sur les modèles haut de gamme, pourrait aussi améliorer l’efficacité énergétique. Apple optimise traditionnellement l’autonomie par l’ensemble du système, entre processeur, écran, modem et iOS.

Des fuites liées au dossier Tata Electronics ?

La rumeur intervient alors qu’une importante fuite de données aurait touché Tata Electronics, partenaire industriel d’Apple en Inde. Des documents concernant des composants, des fournisseurs et des prototypes des iPhone 18 Pro auraient circulé en ligne. Reuters indique avoir pu consulter certains fichiers, tout en précisant que l’authenticité de l’ensemble des données diffusées ne pouvait pas être établie avec certitude.

Rien ne permet donc d’affirmer que ces capacités de batterie proviennent réellement de cette fuite ni qu’elles correspondent à la configuration finale des appareils. Les informations relatives aux produits non annoncés doivent être considérées comme provisoires.

Une autonomie qui pourrait devenir un argument central

Apple devrait dévoiler les iPhone 18 Pro à l’automne 2026, selon le calendrier habituel de la marque. D’ici là, la promesse d’une batterie plus généreuse reste crédible sur le papier, mais elle devra être confirmée par les caractéristiques officielles et, surtout, par les premiers tests d’autonomie.