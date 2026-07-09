L’iPhone 18 Pro Max aurait deux changements au niveau du design : un modèle plus épais et un poids plus important que l’iPhone 17 Pro Max. Cela s’expliquerait par la plus grosse batterie.

Plus d’épaisseur et de poids pour l’iPhone 18 Pro Max

Selon les informations du leaker Ice Universe sur Weibo, l’iPhone 18 Pro Max aurait une épaisseur de 9 mm et un poids de 240 grammes. En comparaison, l’iPhone 17 Pro Max a une épaisseur de 8,75 mm et un poids de 231 grammes. De fait, l’iPhone 18 Pro Max pourrait être l’iPhone ou l’un des iPhone les plus lourds jamais proposés par Apple. À date, c’est l’iPhone 14 Pro Max qui a ce titre avec également 240 grammes sur la balance.

Dans le cas de l’iPhone 18 Pro Max, le poids en hausse et la nouvelle épaisseur s’expliqueraient par le choix de la batterie d’Apple. Une récente fuite venant d’un régulateur chinois a révélé que l’iPhone 18 Pro Max dans sa version uniquement eSIM vendue dans quelques pays (États-Unis, par exemple) aura une batterie de 5 567 mAh, soit un gain de 479 mAh par rapport à l’iPhone 17 Pro Max. Pour le reste du monde, l’iPhone 18 Pro Max avec tiroir pour carte SIM + eSIM aura une batterie de 5 391 mAh, soit un gain de 568 mAh.

La nouvelle batterie aurait donc un impact sur le poids et l’épaisseur. Mais ce n’est pas tout. Il se murmure qu’Apple prépare un nouveau type de chambre à vapeur en acier inoxydable, ce qui pourrait également être un facteur.

Contre toute attente, Apple annoncera ses iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre, aux côtés de l’iPhone Ultra pliable.