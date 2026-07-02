Apple pourrait utiliser du stockage de type QLC sur les iPhone 18 Pro à très grande capacité, selon une nouvelle fuite. Ce choix viserait surtout les versions 1 To et 2 To, tandis que les modèles avec 256 Go et 512 Go resteraient en TLC, une technologie plus rapide et plus endurante.

Le scénario avancé repose sur une segmentation précise des approvisionnements. Selon le leaker Reptalica sur X/Twitter, les versions avec 256 Go et 512 Go utiliseraient du stockage TLC fourni par SK Hynix, Kioxia et SanDisk. Les modèles de 1 To feraient cohabiter du QLC signé SK Hynix avec du TLC de Samsung, tandis que la version 2 To reposerait uniquement sur du QLC de SK Hynix. Cette répartition répondrait avant tout à la difficulté d’obtenir du TLC haute capacité en volumes suffisants à un coût acceptable.

Le QLC permet de stocker davantage de données par cellule que le TLC, avec quatre bits au lieu de trois. Cet avantage réduit le coût au gigaoctet et facilite les très fortes capacités, mais il s’accompagne en général d’une baisse des performances, surtout en écriture et en accès aléatoire, ainsi que d’une endurance inférieure sur la durée. Sur le papier, le compromis est donc moins favorable pour des modèles premium qui s’adressent justement aux utilisateurs les plus intensifs.

L’impact concret reste toutefois moins évident sur un smartphone que sur un PC ou un SSD externe. Beaucoup d’usages mobiles ne poussent pas le stockage dans ses retranchements et la différence entre TLC et QLC pourrait rester imperceptible dans la majorité des cas. La vraie zone de risque concernerait plutôt les usages lourds, comme la capture vidéo, les transferts volumineux ou certains traitements locaux intensifs.

Une rumeur similaire en 2024

Cette fuite fait écho à une autre rumeur apparue en janvier 2024 autour de l’iPhone 16 Pro. Elle affirmait déjà qu’Apple passerait au QLC sur les grandes capacités, sans que cela soit ensuite confirmé. Les démontages et analyses réalisés sur cette génération avaient continué à montrer du TLC, ce qui oblige à traiter la nouvelle information avec prudence.

Le contexte industriel rend néanmoins l’hypothèse plus crédible qu’auparavant. Les pénuries de composants et la tension sur la RAM poussent les fabricants à arbitrer plus durement entre le coût, la disponibilité et les performances. Si Apple bascule réellement une partie des iPhone 18 Pro vers le stockage QLC, le fabricant fera un pari très calculé : préserver ses volumes et ses marges, en espérant que la différence technique reste invisible pour l’immense majorité des utilisateurs.