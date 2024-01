Les iPhone 16 Pro de 1 To seraient moins performants que les modèles avec moins de stockage. Cela peut surprendre sachant que le client paie le prix fort et c’est pourtant ce qui serait prévu, selon les dires de Digitimes.

Plus de stockage, mais moins rapide

Ce changement pour les iPhone 16 Pro s’inscrit dans le cadre du passage potentiel d’Apple à la mémoire flash NAND Quad-Level Cell (QLC) pour ses modèles de 1 To. L’entreprise serait actuellement en train de l’évaluer activement. Apple utilise actuellement de la mémoire flash NAND à triple niveau de cellules (TLC), qui se veut plus coûteuse.

L’utilisation de la technologie QLC NAND permettrait à Apple d’augmenter la capacité de stockage dans un espace plus réduit et serait proposée à un prix inférieur, mais avec l’inconvénient de vitesses de lecture et d’écriture plus lentes. La technologie QLC NAND peut également être moins durable et moins fiable que la technologie TLC NAND, car elle gère moins bien les opérations d’écriture constantes.

Une alternative pour Apple serait de trouver un moyen de réaliser diverses optimisations pour limiter les problèmes et ainsi continuer à proposer de très bonnes performances. Mais encore faut-il y arriver.

De plus, l’usage du QLC NAND pourrait aussi être un moyen pour Apple de proposer un iPhone avec 2 To de stockage. Ce serait la première fois chez le constructeur. Il faudrait toutefois s’accrocher au niveau du tarif quand on sait que l’iPhone 15 Pro de 1 To coûte 1 8 59 euros.

Pour ce qui est des autres stockages (128, 256 et 512 Go) sur les iPhone, Apple devrait garder le TLC NAND.