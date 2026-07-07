Apple annonce qu’il faudra obligatoirement avoir l’abonnement iCloud+ de 2 To (qui coûte 9,99 €/mois) au minimum pour profiter des fonctionnalités d’Apple Intelligence avec la caméra dans l’application Maison.

L’abonnement iCloud+ à 9,99 €/mois est nécessaire

Apple a partagé l’information dans les notes de la bêta 3 de macOS 27 Golden Gate. Il n’y a rien dans celles d’iOS 27, mais ce sera également une réalité sur ce système d’exploitation, étant donné que l’application Maison est disponible sur iPhone et iPad avec la même fonctionnalité.

Avec iOS 27 et macOS 27 Golden Gate, l’application Maison est capable de rédiger de brefs résumés de ce qui se passe à l’écran chez vous avec vos caméras qui utilisent le service « Vidéo sécurisée HomeKit ». Par exemple, l’application vous indiquera « un livreur a déposé un colis chez vous » ou d’autres messages qui indiquent réellement ce que la caméra a vu. Cela permet également de regrouper les séquences vidéo provenant de différentes caméras pour obtenir une vue d’ensemble de l’activité et d’extraire les enregistrements dignes d’intérêt. Cela prend en outre en charge la recherche en langage naturel.

Lors de la WWDC 2026 le mois dernier, Apple avait déjà prévenu que certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence nécessiteraient un abonnement iCloud+ payant, sans pour autant préciser quel serait le niveau minimum. Nous avons maintenant la réponse : abonnement iCloud+ de 2 To à 9,99 €/mois.

Pour rappel, cette offre permet déjà d’ajouter un nombre illimité de caméras compatibles « Vidéo sécurisée HomeKit ». Voilà maintenant qu’elle ajoute les fonctionnalités d’Apple Intelligence en rapport avec l’application Maison. Il est bon de préciser que les enregistrements vidéos en lien avec « Vidéo sécurisée HomeKit » ne sont pas décomptés des 2 To, ce stockage sert pour les photos et d’autres données.