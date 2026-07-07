Apple prépare une évolution importante pour les photographes travaillant en RAW. Avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, le groupe introduira RAW 9, une nouvelle génération de son moteur de traitement d’images intégré à Core Image. Cette mise à jour doit améliorer le niveau de détail, réduire le bruit numérique et mieux restituer les couleurs, y compris lors de la réouverture de clichés RAW plus anciens.

RAW 9 combine dématriçage et réduction du bruit

Le format RAW conserve les données brutes captées par le capteur d’un appareil photo. Il offre davantage de latitude lors des retouches de l’exposition, de la balance des blancs, des couleurs ou des contrastes, mais demande un traitement logiciel plus complexe avant d’obtenir une image exploitable.

Apple explique que RAW 9 repose sur un modèle Core ML découpé en tuiles, capable de combiner le dématriçage de l’image et la réduction du bruit. Le calcul est effectué localement via l’Apple Neural Engine. « RAW 9 améliore considérablement le rendu des fichiers RAW », indique David Hayward, ingénieur Core Image chez Apple.

Des gains visibles sur les clichés difficiles

Les comparaisons présentées par Apple montrent un rendu plus net sur une photo prise avec un Sony Alpha 7 II, notamment sur les petits caractères et les détails mécaniques. Les améliorations seraient encore plus marquées à très haute sensibilité ISO.

Sur une image réalisée avec un Canon 5D Mark III à 51 200 ISO, RAW 9 parviendrait à mieux distinguer les couleurs et les reflets d’une boîte de crayons, alors que les données brutes restent fortement dégradées par le bruit. Apple met aussi en avant de meilleurs résultats sur les capteurs moins conventionnels, comme celui du Fujifilm X-T5.

Une évolution utile au-delà de l’iPhone

RAW 9 concernera les applications exploitant Core Image et les fichiers issus de nombreux appareils photo tiers compatibles. Apple prend déjà en charge près de 800 modèles d’appareils. Cette évolution pourrait donc intéresser autant les utilisateurs d’iPhone que les photographes retouchant leurs images sur Mac ou iPad, avec une promesse claire : gagner en qualité sans déplacer les fichiers vers un service cloud.