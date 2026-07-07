Apple TV renforce son catalogue de thrillers avec Guilty Creatures, une nouvelle série portée par Julia Garner. L’actrice, récompensée à plusieurs reprises aux Emmy Awards et aux Golden Globes, tiendra le premier rôle de cette adaptation d’un récit « true crime » consacré à une affaire de meurtre survenue en Floride.

Une histoire de passion, de foi et de meurtre

La série s’inspire du livre Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida. Son intrigue suivra deux jeunes amants adultères, profondément croyants, dont la relation bascule dans le crime. Après le meurtre, ils doivent vivre avec les conséquences de leur acte pendant près de dix-huit ans, entre culpabilité, secrets et pression psychologique.

Apple TV promet ainsi un récit centré moins sur l’enquête policière que sur les mécanismes intimes d’un couple confronté à l’irréparable. L’action se déroule dans le nord de la Floride, un décor qui devrait renforcer la dimension sociale et religieuse de l’affaire.

Julia Garner au cœur d’une nouvelle production Apple TV

Julia Garner s’est imposée ces dernières années comme l’une des interprètes les plus reconnues de sa génération, notamment grâce à ses rôles dans Ozark, Inventing Anna et The Assistant. Sa présence donne immédiatement une forte visibilité à ce projet, qui mise sur une approche dramatique plutôt que sur les codes classiques du fait divers.

Guilty Creatures sera produit par Tomorrow Studios, partenaire d’ITV Studios. Le développement est également assuré dans le cadre des accords conclus avec Alma Margo, la société de Julia Garner, et Fortunate Jack Productions.

Aucune date de tournage ou de diffusion n’a encore été annoncée.