Le projet d’un Vision Pro plus abordable semble encore s’éloigner. Selon des informations venues de médias coréens, Apple aurait suspendu le développement d’un écran destiné à une version plus légère et moins coûteuse de son casque de réalité mixte. Samsung Display, chargé de ce panneau connu sous son nom industriel G-VR, devrait mettre fin officiellement au programme d’ici septembre.

Un écran micro-OLED sur verre pour réduire les coûts

Le panneau étudié reposait sur une technologie micro-OLED utilisant un substrat en verre. Cette approche devait coûter moins cher que les écrans OLEDoS sur silicium employés dans l’actuel Apple Vision Pro, mais avec une définition nettement inférieure. La densité évoquée se situait autour de 1 600 à 1 700 pixels par pouce, soit environ deux fois moins que celle du modèle commercialisé par Apple.

L’objectif était de préparer un casque plus accessible, dont la production de masse n’aurait toutefois pas été envisagée avant 2028. La suspension du projet suggère qu’Apple ne souhaite plus accélérer cette voie matérielle à court terme, ou que le compromis entre coût, qualité d’image et poids n’a pas été jugé suffisamment convaincant.

Les lunettes connectées reprennent la priorité

Depuis plusieurs mois, plusieurs sources indiquent qu’Apple réoriente une partie de ses équipes vers des lunettes intelligentes plus proches du format des Ray-Ban Meta. Ce produit, potentiellement plus léger et plus facile à porter au quotidien, pourrait devenir prioritaire face à un casque Vision Pro toujours coûteux et difficile à démocratiser.

Samsung continuerait de son côté à développer des écrans OLEDoS pour ses propres appareils de réalité mixte, notamment dans l’écosystème Android XR.

Le Vision Pro n’est pas abandonné pour autant

Apple n’aurait cependant pas quitté le marché des casques XR. Le Vision Pro a déjà été actualisé avec une puce M5, mais un nouveau modèle réellement repensé ne serait pas attendu avant plusieurs années. Cette pause autour d’un écran moins cher illustre surtout le dilemme d’Apple : rendre l’informatique spatiale plus accessible sans dégrader l’expérience visuelle qui fait l’identité du Vision Pro.