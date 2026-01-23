Apple continue de renforcer son avance dans les technologies d’affichage immersif : un nouveau brevet récemment accordé par l’USPTO (bureau des brevets américain) décrit un système optique ultra-mince basé sur une lentille à phase géométrique capable d’améliorer significativement l’uniformité des couleurs, la netteté des contours et la luminosité sur les écrans utilisant des lentilles, notamment dans les casques de réalité augmentée et virtuelle (XR).

Une nouvelle approche pour corriger les défauts optiques

Le cœur de cette innovation repose sur une couche optique intelligente insérée entre la dalle et le bloc de lentilles. Contrairement aux solutions classiques, cette lentille plate, composée de cristaux liquides orientés différemment selon leur position, redirige la lumière de façon sélective. Plus un pixel est éloigné du centre de l’écran, plus son faisceau est corrigé afin d’entrer dans des angles mieux exploitables par les lentilles frontales.

Ce procédé permet de limiter les effets de distorsion, de variation de luminosité et de dérive colorimétrique souvent visibles sur les bords des écrans à large champ de vision, sans épaissir la structure optique ni diminuer l’efficacité lumineuse.

Polarisation contrôlée et réduction du ghosting

Apple combine cette lentille à phase géométrique avec des filtres polarisants et des lames quart d’onde afin de contrôler précisément la direction et la nature de la lumière transmise. Cette architecture permet d’éliminer les images parasites, un problème récurrent dans les systèmes optiques compacts, tout en améliorant la clarté et le contraste perçus.

Autre avantage clé : l’extrême finesse du dispositif. Les couches actives mesurent seulement quelques microns, ce qui répond parfaitement aux contraintes de poids et d’encombrement des casques AR, lunettes connectées et appareils mobiles ultrafins.

Un atout stratégique pour la feuille de route d’Apple

Cette technologie s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à intégrer des composants optiques avancés directement dans la pile d’affichage. Elle pourrait équiper aussi bien de futurs produits Vision que des appareils plus classiques comme l’iPad, l’iMac ou même l’Apple Watch, en améliorant l’homogénéité visuelle sans repenser entièrement les systèmes de lentilles existants.

En combinant cette innovation à ses travaux sur le suivi du regard et l’optique adaptative, Apple semble donc préparer le terrain pour des dispositifs immersifs plus légers, plus confortables et visuellement plus précis, ce qui annonce du coup une nouvelle génération d’appareils dédiés au « spatial computing ».