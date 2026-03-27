Apple n’en a décidément pas fini avec le Vision Pro : dans une récente demande de brevet, Apple décrit un système d’affichage adaptatif pensé pour les casques de réalité mixte. L’idée est d’abandonner les paramètres figés au profit d’un rendu qui se recalibre en continu selon l’utilisateur, la position du casque et même l’environnement. Ce nouveau système permettrait d’améliorer la lisibilité, de limiter la fatigue visuelle et surtout rendre l’expérience plus confortable sur la durée, un point clé pour la démocratisation du « spatial computing ».

Un rendu qui se corrige en temps réel

Le dispositif surveillerait la manière dont le casque repose sur la tête et ajusterait l’image en conséquence. Au lieu d’une calibration unique au démarrage, l’affichage pourrait compenser les micro-déplacements liés à la marche, aux gestes ou à un port prolongé. Cette approche corrigerait au passage certains soucis de cet type d’appareils, comme le flou intermittent, la sensation de décalage entre les yeux, et bien sûr l’inconfort lors des longues sessions.

Une personnalisation fine, œil par œil

Le brevet évoque aussi la prise en compte des différences de vision entre utilisateurs, ainsi que les asymétries souvent subtiles entre l’œil gauche et l’œil droit. Focalisation, alignement et distorsion pourraient être modulés pour préserver une image nette et cohérente, y compris chez les personnes dont la vision n’est pas parfaite.

Couplage possible avec le suivi du regard

En exploitant les données de regard, le système pourrait concentrer la meilleure qualité d’affichage sur la zone réellement observée tout en optimisant le rendu sur le reste de l’image. Ce mécanisme, très proche au final du rendu fovéal, pourrait permettre d’atteindre les très hautes résolutions sur la zone observée tout en améliorant l’efficacité énergétique globale.

Un châssis qui épouse la morphologie

Le document mentionne enfin une structure capable de s’angler selon le contour du visage, avec un appui nasal capable de combiner zones rembourrées et surfaces profilées. Apple semble donc plus que jamais poursuivre l’ambition de transformer son casque XR en un objet réellement « portable » au quotidien durant de longues sessions. Quitte à proposer son Vision Pro à un tarif indécent, autant faire en sorte que l’appareil soit au moins agréable à porter…