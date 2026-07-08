Apple TV prépare un nouveau thriller pour l’automne. La plateforme de streaming a fixé au 30 octobre le lancement de Nocturne, une série dramatique portée par Liev Schreiber, Zazie Beetz et Stephen Graham. Le projet était auparavant connu sous le titre Lazarus et s’inspire de deux romans de Lars Kepler, Lazarus et The Sandman.

Une enquête face à un tueur en série redoutable

Le point de départ repose sur un « plot » simple et inquiétant : « Comment battre un tueur en série à son propre jeu ? » L’intrigue démarre lorsqu’une victime supposée morte réapparaît soudainement en vie. Un détective doit alors retrouver la dernière personne encore portée disparue, tandis que sa protégée s’infiltre pour obtenir des réponses directement auprès du meurtrier.

How do you beat a serial killer at his own game? When the victim of a notorious killer unexpectedly turns up alive, a detective races against time to find the one person still missing, while his protégé goes undercover to get answers from the killer himself. Starring Liev… pic.twitter.com/Q4gCDm1yU5 — Apple TV (@AppleTV) July 7, 2026

Liev Schreiber incarne Jonah Lynn, un ancien soldat devenu inspecteur criminel. Lassé par la violence des rues de Philadelphie, ce dernier tente de reconstruire une existence plus calme dans une petite ville de Pennsylvanie. Mais cette tranquillité vole en éclats lorsque le tueur Jurek Walter, joué par Stephen Graham, menace sa famille et la communauté locale.

Une adaptation en dix épisodes

Zazie Beetz prête ses traits à Saga Bauer, agente du FBI et fille de substitution de Jonah. Son rôle devrait être central puisqu’elle se retrouve placée au plus près du danger afin de comprendre les intentions du tueur.

La série est créée par Rowan Joffe, également producteur exécutif. John Hlavin assure le développement de l’adaptation, en plus des fonctions de showrunner, scénariste et producteur exécutif.