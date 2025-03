Apple TV+ fait doucement monter la pression pour Echo Valley, un long métrage de thriller avec les actrices Julian Moore et Sydney Sweeny en vedettes. Apple vient de publier en ligne la fiche informative de la série, le tout agrémenté de 4 clichés (ci-dessous) et du pitch : Dans ce thriller angoissant Echo Valley, Kate (Julianne Moore, lauréate d’un Oscar) est une mère en quête de paix avec sa fille en détresse, Claire (Sydney Sweeney, multiple nominée aux Emmy). Les choses prennent un tournant dramatique lorsqu’elle se retrouve sur le seuil de Kate, hystérique et couverte de sang. Alors que Kate tente de reconstituer la terrible vérité des événements, elle découvre jusqu’où une mère est prête à aller pour sauver son enfant dans ce récit captivant d’amour, de sacrifice et de survie, dirigé par Michael Pearce, gagnant d’un BAFTA, et écrit par Brad Ingelsby, nominé aux Emmy.







Produit par Ridley Scott (entre autres), réalisé par Michael Pearce et sur un scénario de Brad Ingelsby (Mare of Easttown), Echo Valley s’annonce comme un thriller ambitieux… qui ne sortira pas en salles. Comme cela est en effet de plus en plus fréquent, cette production Apple Originals sera directement disponible le 13 juin prochain sur le service de streaming, sans donc passer par la case cinéma.