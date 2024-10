Apple TV+ vient d’annoncer la date de son nouveau thriller conspirationniste Prime Target, une série en huit épisodes avec au casting avec Leo Woodall et Quintessa Swindell, qui sera disponible sur le service par abonnement le 22 janvier 2025. La série suit Edward Brooks (Woodall), un diplômé en mathématiques proche d’une découverte révolutionnaire impliquant des nombres premiers qui pourrait déverrouiller tous les ordinateurs du monde. Lorsque Brooks se rend compte qu’un ennemi mystérieux travaille pour saboter ses recherches, il s’associe alors à l’agent de la NSA Taylah Sanders (Swindell) afin de mettre à jour une dangereuse conspiration qui le prend pour cible.

La série par deux épisodes le 22 janvier prochain, et la saison complète sera disponible (pour les bingewatching) le 5 mars 2025. Le casting comprend également Stephen Rea, David Morrissey, Martha Plimpton et Sidse Babett Knudsen. Prime Target est produit par New Regency et Scott Free Productions (la boite de prod de Ridley Scott), Ed Rubin, Beth Pattinson, et d’autres étant crédités en tant que producteurs exécutifs. La série est dirigée par Brady Hood, connu pour son travail sur Top Boy et Great Expectations. Du solide donc à priori.