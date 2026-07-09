John Ternus franchit une nouvelle étape symbolique dans son ascension chez Apple. Le futur CEO de la marque pommée a été aperçu à la conférence Allen & Company de Sun Valley, dans l’Idaho, aux côtés de Tim Cook et d’Eddy Cue. Ce rendez-vous ultra-confidentiel réunit chaque été les dirigeants les plus influents de la technologie, des médias et de la finance.

Un passage remarqué pour le successeur de Tim Cook

La présence de John Ternus n’a pas été annoncée officiellement par Apple, fidèle à la discrétion qui entoure cet événement. Elle intervient toutefois dans un contexte particulier : Tim Cook doit en effet transmettre la direction opérationnelle du groupe à Ternus, déjà responsable de l’ingénierie matérielle d’Apple et figure centrale du développement de l’iPhone, du Mac et de l’iPad.

Pour Apple, cette apparition permet aussi d’installer progressivement son prochain patron dans les cercles où se nouent les grandes stratégies industrielles. Sun Valley n’est pas un salon public, mais un lieu de discussions privées où se croisent dirigeants de plateformes, studios, investisseurs et patrons de l’IA.

Sun Valley, un rendez-vous stratégique pour la tech

Organisée depuis 1983 par Allen & Company, la conférence est connue pour son atmosphère fermée et ses échanges informels. Plusieurs grandes opérations y ont été préparées ou discutées par le passé, notamment dans les médias et les télécoms.

L’édition 2026 rassemble notamment Sam Altman, Jeff Bezos, Bob Iger, Reid Hoffman et Sheryl Sandberg. L’intelligence artificielle, les plateformes de streaming, les droits sportifs et les nouveaux modèles économiques devraient figurer parmi les sujets majeurs.

Une transition Apple sous surveillance

La venue de Ternus à Sun Valley ne dit évidemment rien des discussions menées par Apple, mais elle confirme néanmoins que la succession d’Apple se joue aussi dans les réseaux d’influence. Pour le futur dirigeant, l’enjeu sera de défendre l’héritage industriel d’Apple tout en convainquant que le groupe peut rester décisif dans l’IA et les nouveaux appareils connectés.