La transition de pouvoir en cours chez Apple ne se résumera pas à un simple passage de témoin entre Tim Cook et John Ternus. D’après les derniers éléments rapportés par Bloomberg, l’entreprise aborde cette nouvelle ère avec une répartition très nette des rôles : à Ternus reviendrait la mission de freiner ce que certains décrivent déjà comme une fuite préoccupante de cerveaux, tandis que Cook, futur président exécutif et patron du Conseil d’Administration, endosserait un rôle d’ambassadeur global chargé de défendre Apple face aux pressions politiques, réglementaires et industrielles.

John Ternus doit convaincre les employés de rester

Le défi du futur CEO est d’abord interne. Bloomberg explique ainsi que Ternus devra « enrayer un exode de talents de premier plan » alors que plusieurs cadres historiques partent à la retraite ou sont attirés par les offres de Meta, OpenAI, Anthropic et d’autres groupes dopés à l’IA. Pour Apple, le sujet est véritablement critique : perdre des ingénieurs dans les puces, les caméras, les écrans, l’IA ou les batteries au moment où l’industrie accélère pourrait à terme constituer une menace directe pour sa capacité à lancer de nouveaux produits « disruptifs ».

Ternus aurait déjà commencé à rassurer ses équipes en expliquant mettre en en avant l’importance stratégique du travail mené dans les laboratoires Apple. L’objectif du nouveau patron d’Apple est de redonner envie aux ingénieurs et cadres de haut niveau de rester dans une entreprise de nouveau prête à se montrer audacieuse.

Tim Cook change de fonction, pas d’influence

En parallèle, Tim Cook ne disparaît pas du paysage. Bloomberg décrit son nouveau poste comme « crucial », avec une responsabilité directe sur les dossiers les plus sensibles : Chine, Inde, Bruxelles, chaîne d’approvisionnement, régulation et antitrust. L’intéressé a tenu à rassurer lui-même les troupes en affirmant être « en bonne santé » et en signalant qu’il comptait rester actif au sein d’Apple.

Une scission du pouvoir pensée comme un plan de défense

Le partage des tâches semble donc déjà acté : Ternus gèrera les produits et les talents tandis que Cook sécurisera l’environnement mondial dans lequel ces produits pourront être conçus, assemblés et vendus. Si l’un échoue dans ses objectifs, c’est tout l’équilibre d’Apple qui vacille.

La firme de Cupertino entre dans sa nouvelle ère en même temps que dans la décennie de l’IA avec des moyens financiers colossaux, mais aussi avec quelques failles qu’il faudra vite corriger: Rattraper le retard sur l’IA et retenir les cerveaux capables de participer aux futurs produits et services de la firme, voilà déjà deux gros objectifs d’ampleur pour la nouvelle direction d’Apple.