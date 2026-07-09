Apple continue d’explorer de nouvelles façons de rendre le dessin numérique plus naturel sur iPad. Un brevet accordé au groupe décrit un système capable d’afficher, avant même le contact avec l’écran, le comportement probable d’un outil virtuel utilisé avec un stylet. L’idée n’est plus seulement de déduire la position de l’Apple Pencil, mais d’anticiper l’apparence du trait selon l’angle, l’inclinaison ou la rotation du stylet.

Un aperçu dynamique avant de dessiner

Le dispositif imaginé par Apple pourrait afficher une marque de prévisualisation représentant le futur tracé d’un crayon, d’un feutre, d’un surligneur, d’une gomme ou d’un pinceau numérique. Cette indication évoluerait en temps réel selon la manière dont l’utilisateur tient le stylet au-dessus de la surface.

Ce type de retour visuel serait particulièrement utile avec les outils asymétriques, comme un marqueur biseauté ou un pinceau plat. En fonction de la rotation du stylet entre les doigts, le trait peut devenir plus large, plus fin, plus oblique ou plus dense. L’iPad pourrait ainsi aider l’utilisateur à corriger son geste avant de toucher l’écran, plutôt que de devoir annuler puis recommencer.

Des ombres virtuelles pour mieux comprendre la position du stylet

Le brevet évoque aussi une ombre virtuelle associée à l’outil sélectionné. Sa longueur, son flou, son opacité ou sa taille pourraient varier selon la distance, l’orientation ou l’inclinaison du stylet. Apple cherche ici à reproduire un repère familier du monde physique : lorsqu’un objet survole une feuille, son ombre renseigne naturellement sur sa position.

Le système pourrait également permettre de verrouiller ou de réinitialiser l’orientation d’un outil, selon le contexte ou le geste effectué.

Une piste pour un Apple Pencil plus expressif

Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit l’arrivée de cette fonction dans un produit commercial, mais cette idée montre qu’Apple veut dépasser le simple curseur de survol pour transformer l’iPad en espace de création plus précis, plus prévisible et plus proche des sensations d’un véritable outil tenu en main.