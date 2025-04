Apple a déposé un brevet pour une future version de l’Apple Pencil qui pourrait intégrer des capacités avancées de communication sans fil, notamment la prise en charge du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC, du GPS, de la 5G et même de bandes de communication satellite. Le brevet décrit un système de « transcepteur » sophistiqué capable de fonctionner sur une large gamme de fréquences — allant des bandes courantes comme le Bluetooth 2,4 GHz et le Wi-Fi jusqu’aux bandes 5G à haute fréquence et aux systèmes satellitaires comme GLONASS et BeiDou. Bien que l’on ne sache pas pourquoi Apple considère qu’une telle gamme de connectivité serait nécessaire pour un stylet, le brevet ouvre la voie à une nouvelle génération d’accessoire disposant d’un système de communication avancé avec d’autres appareils Apple ou dotée de fonctionnalités avancées dans certains cas d’usage.

Outre la connectivité sans fil, le brevet évoque également l’intégration de capteurs tels qu’un accéléromètre et des détecteurs d’orientation, permettant ainsi au stylet de suivre les mouvements et la position de l’accessoire. A noter que de précédents brevets d’Apple suggèrent déjà que de futures versions de l’Apple Pencil pourraient être utilisées avec des plateformes comme l’Apple Vision Pro, ce qui permettrait aux utilisateurs d’interagir avec des environnements 3D ou de manipuler des objets en réalité mixte. Même si Apple ne précise pas encore d’applications concrètes pour ce stylet amélioré, le brevet laisse tout de même entrevoir un éco-système où l’Apple Pencil deviendrait un outil d’entrée puissant pour l’informatique spatiale de nouvelle génération, les jeux vidéo ou les flux de travail créatifs.