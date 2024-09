Voilà qui n’est pas banal : Apple a déposé récemment un brevet pour une future version de l’Apple Pencil qui pourrait recevoir et traiter des signaux de diffusion. Ce nouveau type d’Apple Pencil pourrait ainsi être utilisé avec un iPad non seulement pour fournir des entrées, mais aussi pour recevoir du contenu vidéo via des antennes intégrées au stylet. Le brevet décrit dans le détail la conception de ce stylet, qui inclurait donc une batterie, deux antennes et un système de traitement du signal. L’une des antennes recevrait les signaux de diffusion, (signaux 5G par exemple), tandis que l’autre antenne communiquerait avec l’iPad via Bluetooth ou Wi-Fi afin de transmettre le contenu vidéo qui vient d’être reçu.

Le système de traitement à l’intérieur de l’Apple Pencil serait en mesure de décoder les signaux de diffusion et enverrait le contenu numérique encodé à l’iPad. Le brevet suggère que l’Apple Pencil pourrait prendre en charge plusieurs protocoles de diffusion, le rendant ainsi capable de traiter différents types de signaux vidéo. Les diagrammes du brevet illustrent comment le Pencil fonctionnerait, y compris ses antennes, ses systèmes de traitement et ses protocoles de communication. Au vu de la « radicalité » de ce concept, on ne parierait pas un MacBook Pro M4 que ce brevet se traduira un jour en un produit bien réel et commercialisé.