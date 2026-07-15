L’iMac G3 Bondi Blue pourrait un jour rejoindre les étagères des collectionneurs en version LEGO. Le projet imaginé par un fan a été placé par LEGO Ideas dans la catégorie « Parking Lot », un statut intermédiaire qui signifie que le modèle n’est pas encore validé, mais qu’il n’a pas non plus été rejeté. En clair, le constructeur danois se donne davantage de temps pour évaluer sa faisabilité.

Un hommage en briques au Mac qui a relancé Apple

Le concept reprend l’un des ordinateurs les plus emblématiques de l’histoire d’Apple. Lancé en 1998, l’iMac G3 Bondi Blue avait marqué le retour de Steve Jobs aux commandes avec un design translucide, coloré et radicalement différent des PC beige de l’époque. La version LEGO compte environ 700 pièces et reproduit non seulement l’ordinateur, mais aussi le clavier et la souris assortis, avec leurs câbles transparents.

Le créateur a également prévu des détails internes, dont un tube cathodique et une représentation de circuit imprimé. Ce soin apporté à la construction explique en partie le succès du projet, qui a atteint les 10 000 soutiens nécessaires pour être examiné par LEGO Ideas.

Apple reste l’obstacle décisif

Le passage en « Parking Lot » indique que LEGO doit encore trancher plusieurs points, notamment la question des droits. Un set inspiré d’un produit Apple nécessiterait probablement un accord de licence avec Cupertino, une étape forcément complexe… et loin d’être acquise.

Une sélection déjà très serrée

Sur 75 projets éligibles lors de cette session, seuls trois ont été retenus pour devenir de véritables sets, tandis que quatre autres, dont l’iMac G3, restent en attente. Rien n’est donc gagné, mais le simple fait que LEGO prolonge l’examen entretient l’espoir d’un hommage officiel à l’un des Mac les plus reconnaissables de tous les temps.