Apple réaménage une partie de son Visitor Center de Cupertino. L’espace d’exposition, connu pour sa grande maquette de l’Apple Park enrichie par la réalité augmentée, est temporairement inaccessible. La boutique, le café et les autres services du bâtiment continuent toutefois d’accueillir normalement les visiteurs.

La maquette en réalité augmentée pourrait évoluer

Installée lors de l’ouverture du Visitor Center en novembre 2017, la maquette permettait d’explorer virtuellement le campus à l’aide d’un iPad. En dirigeant la tablette vers les différents bâtiments, le public pouvait afficher des informations supplémentaires et observer certaines zones de l’Apple Park sous une forme interactive.

Apple ne précise ni la durée des travaux ni la nature exacte des changements prévus. Sur la page officielle du magasin, l’entreprise indique simplement : « Mise à jour en cours. Veuillez nous excuser pour notre apparence pendant que nous améliorons notre boutique. Durant cette période, l’espace d’exposition est temporairement fermé. »

Les démonstrations de l’Apple Vision Pro restent disponibles

Le reste du Visitor Center fonctionne normalement. Les visiteurs peuvent toujours acheter les produits et accessoires exclusifs vendus à l’Apple Park, participer aux ateliers Today at Apple ou réserver une démonstration de l’Apple Vision Pro. Cette fermeture ne semble donc pas signaler un retrait immédiat du casque, même si certains Apple Store ont déjà réduit l’espace qui lui est consacré.

Ce chantier intervient moins d’un an après la fermeture provisoire de la terrasse du Visitor Center. Apple pourrait moderniser l’expérience interactive, libérer de la surface commerciale ou préparer une nouvelle présentation mêlant davantage le campus à ses technologies spatiales. Pour l’heure, aucune date de réouverture n’est annoncée.