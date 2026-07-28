Apple préparerait une importante refonte de ses MacBook Pro haut de gamme, avec l’arrivée d’écrans OLED tactiles sur les modèles de 14 et 16 pouces. Si l’on en croit des informations du site coréen The Elec, Samsung Display aurait été choisi comme fournisseur exclusif des dalles destinées à cette nouvelle génération d’ordinateurs portables.

Une production OLED confiée à Samsung Display

Les panneaux seraient fabriqués sur la ligne OLED de génération 8.6 installée à Asan, dans la province sud-coréenne du Chungcheong du Sud. Cette infrastructure est spécialement conçue pour produire de grandes dalles à partir de substrats plus vastes, avec l’objectif de réduire les coûts et d’améliorer le rendement industriel.

La première commande porterait sur environ 250 000 écrans, tandis que la production en série pourrait commencer dès le mois d’août. Apple n’aurait pas retenu LG Display ni le fabricant chinois BOE, leurs procédés n’offrant pas encore des rendements suffisamment élevés pour répondre aux exigences du groupe californien.

Un MacBook Pro plus fin, tactile et sans encoche

Ces nouveaux ordinateurs pourraient être commercialisés au début de l’année 2027, plutôt qu’à la fin de 2026, en raison des tensions persistantes sur l’approvisionnement en composants. Ces nouveaux MacBook à écran tactiles embarqueraient des puces M5 Pro et M5 Max tout en adoptant un châssis sensiblement aminci.

Apple remplacerait également l’encoche actuelle par une découpe inspirée de la Dynamic Island de l’iPhone. macOS 27 intégrerait de son côté une interface adaptée aux interactions tactiles, sans pour autant abandonner le clavier et le trackpad qui restent au cœur de l’expérience Mac.

La marque pourrait enfin utiliser l’appellation MacBook Ultra pour distinguer cette refonte de la gamme. Aucun de ces éléments n’a toutefois été confirmé officiellement. Si les informations se vérifient, cette génération marquerait l’une des transformations les plus profondes du MacBook Pro depuis l’arrivée des puces Apple Silicon.