Apple a commencé à vendre le Studio Display XDR reconditionné sur son refurb. Cela concerne pour le moment quelques pays, dont les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il n’y a pas encore la France et les autres pays européens, mais cela viendra d’ici quelques jours ou semaines.

Le Studio Display XDR reconditionné est là

Aux États-Unis par exemple, Apple propose le Studio Display XDR reconditionné avec le verre standard et le kit de montage VESA pour 2 459 $, là où le modèle neuf coûte 2 899 $. Cela représente une baisse de 430 dollars, à savoir 15 % de remise.

Le modèle équivalent, mais avec le verre nano-texturé est au prix de 2 719 $, contre 3 199 $ pour le modèle neuf. La réduction est ici de 480 dollars, soit 15 % de remise. Apple propose aussi les variantes avec le support ajustable en hauteur et en inclinaison, que ce soit avec le verre standard ou le verre nano-texturé.

Parmi les avantages listés, Apple indique :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Pour rappel, le Studio Display XDR a fait ses débuts au mois de mars. C’est un moniteur de 27 pouces avec un écran Retina 5K (5 120 × 2 880 pixels) qui se veut Mini‑LED, offrant jusqu’à 2 000 nits de luminosité de pointe en HDR, une large gamme de couleurs (P3 et Adobe RGB) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec synchronisation adaptative pour des mouvements ultra-fluides. En France, il débute à 3 499 € chez Apple, mais on le retrouve moins cher chez Boulanger à 3 399 €.