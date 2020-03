C’est un joli geste de Maxime Britto. L’ingénieur programmeur d’apps mobiles souhaitait participer à sa manière à l’effort collectif dans la période actuelle de confinement : « Puisque les gens sont bloqués chez eux et travaillent beaucoup moins qu’en temps normal, c’est l’occasion de les aider à se former plutôt que de regarder la télé en boucle » nous explique t-il. Maxime nous propose donc gratuitement ses deux principaux cours d’apprentissage à la programmation sous iOS et Android + un cours consacré à la découverte des principales nouveautés d’iOS 13, soit :

1 Cours complet pour devenir créateur d’apps pour Android

1 Cours complet pour devenir créateur d’apps pour iPhone (iOS 12)

1 Cours pour découvrir les nouveautés de iOS 13 (à suivre après le cours complet iPhone)

On rapelle ici que ces trois cours vraiment « pros » (et faciles à suivre pour les grands débutants) sont facturés habituellement 300 euros. Là, c’est cadeau. Et puis on ne sait jamais, cette période de confinement fera peut-être naitre chez certains des vocations de programmeurs d’apps mobiles. Si vous êtes intéressé, c’est par ici que ça se passe.