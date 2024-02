Elden Ring sur mobile ? Vous n’en rêviez sans doute pas, et pourtant, le géant chinois Tencent va le faire ! Reuters nous apprend en effet que Tencent serait en train de développer une version mobile gratuite (free-to-play) du RPG à succès Elden Ring (sorti sur consoles et PC en 2022), un portage qui fait suite à l’acquisition d’une participation importante de Tencent dans FromSoftware. Et évidemment, ce free-to-play serait blindé « ras la gueule » de micro-transactions (soupirs …). Ce projet de développement fait partie de la stratégie de Tencent visant à adapter les principales franchises de jeu aux plateformes mobiles, une stratégie qui a connu de réels succès avec des titres comme PUBG Mobile et Call of Duty : Mobile, mais aussi quelques cuisants échecs, à l’instar d’Apex Legends mobile (finalement retiré après un an d’exploitation) et l’annulation d’un jeu basé sur le lore de Nier Automate.

On note que ce projet de développement s’inscrit dans un contexte de concurrence féroce entre plusieurs gros studios chinois spécialisés dans le jeu mobile (comme miHoYo et NetEase). Au delà du mobile, Tencent tente aussi la diversification avec son IA Hunyuan, à l’image de nombre de poids lourds du secteur technologique.