Google Drive intègre enfin une fonction de scan (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), et on peut légitimement se demander pourquoi Google a mis autant de temps à rajouter cette fonction sur la version iOS de son logiciel. Le scanner est en effet disponible depuis bien longtemps sur la version Android de Google Drive. La fonction de scan est accessible directement à partir de l’icône représentant un appareil photo sur l’interface et l’on dispose en sus de la possibilité de recarder le document scanné. A noter que la fonction ne semble pas encore déployée en France, sachant qu’il existe toujours un temps de latence variable (et parfois un peu longuet), entre l’annonce d’une nouveauté fonctionnelle par Google et sa disponibilité effective dans l’application.

La version Android de Google Drive bénéficie cependant d’une attention toute particulière, Google annonçant plusieurs nouveautés qui ne sont, à priori, pas (encore) disponibles sur la version iOS, comme « la Capture automatique pour vous aider à obtenir rapidement la meilleure analyse », le « Viseur d’appareil photo qui vous aide à positionner votre document pour une numérisation de la plus haute qualité », ou bien encore « La possibilité d’importer depuis votre pellicule ».