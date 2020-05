Que d’incertitudes au sujet de StopCovid, l’application de traçage des contacts en projet au gouvernement. Elle a pour objectif d’alerter les personnes qui ont été à proximité d’une autre personne infectée par le coronavirus et qui s’est déclarée. Tout ne se passe pas comme prévu au niveau du développement.

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a déclaré ce week-end :

« Au 11 mai, non, il n’y aura pas d’application StopCovid disponible dans notre pays et le Premier ministre a été très clair, si ce type d’application devait voir le jour, être opérationnel, devait faire montre d’efficacité, il y aurait un débat spécifique au Parlement, rien n’a changé de ce point de vue là (…) On avait dit nous-mêmes que c’était un défi technologique, un défi scientifique, un défi pratique et qu’engager la réflexion ne nous engageait pas à mettre en place ce dispositif ».