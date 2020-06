StopCovid est disponible au téléchargement sur iOS et Android depuis hier et elle est déjà l’application la plus téléchargée du moment, aussi bien sur l’App Store que sur le Play Store (l’équivalent de l’App Store sur Android).

Sur l’App Store, la première place est occupée par StopCovid et la deuxième par… Stop Covid19 CAT. Celle-ci était même première hier parce que beaucoup de Français ont pensé qu’il s’agissait de l’application française. En réalité, elle est destinée à nos voisins situés dans la région de la Catalogne. Il n’y a pas eu ce problème du côté d’Android avec le Play Store.

StopCovid sur l’App Store est très bien notée avec une moyenne de 4,6 sur 5. Plus de 1 200 notes ont été laissées par les Français. Sur le Play Store, il y a 1 969 notes avec une moyenne de 3,9 sur 5. Google communique aussi sur le nombre de téléchargements et dit que StopCovid sur Android a été téléchargée plus de 100 000 fois depuis son lancement hier.

Le gouvernement n’a pas encore fait de commentaire sur la première journée. Il faut dire que le vrai test se fera aujourd’hui parce que tout ne s’est pas passé comme prévu hier. StopCovid aurait dû être disponible à midi, mais elle est finalement arrivée en fin d’après-midi sur le Play Store et plus tard sur l’App Store.

Cédric O, le secrétaire d’État chargé du Numérique, annonce à BFMTV que StopCovid a été téléchargée plus de 600 000 fois sur iOS et Android.