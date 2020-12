Après s’être moqué d’Apple, Xiaomi va vendre son Mi 11 sans chargeur

Comme Samsung, Xiaomi s’est moqué d’Apple avec l’iPhone 12 livré sans chargeur dans la boîte. C’est assez ironique sachant que le Mi 11, le prochain smartphone de la marque qui sera annoncé le 28 décembre, va être vendu… sans chargeur sans la boîte.

Lei Jun, le patron de Xiaomi, a fait l’annonce sur son compte Weibo. Il dévoile que le Mi 11 n’aura pas de chargeur dans la boîte pour des raisons environnementales. C’est exactement la même raison pour Apple.

Pour rappel, Xiaomi avait publié un tweet après l’annonce de l’iPhone 12 livré sans chargeur dans la boîte. Le constructeur ouvrait la boîte d’un Mi 10T Pro pour montrer que le chargeur était bel et bien présent. Il ne pourra plus le faire avec le Mi 11, puisque le chargeur sera absent. Les acheteurs devront utiliser un modèle existant ou bien acheter adaptateur secteur.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020