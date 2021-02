Microsoft va proposer le support de son service xCloud depuis le Web, ce qui permettra d’avoir une disponibilité sur iOS. Microsoft a justement commencé le test avec ses employés et des captures d’écran partagées par The Verge montrent quel est le rendu.

Voici l’interface de xCloud sur le Web

xCloud sur le Web ressemble beaucoup à l’application Android dans l’idée. Le joueur accède à l’écran d’accueil et voit les différents jeux disponibles. Il peut en choisir un puis débuter une partie. Tout se gère ensuite au niveau des serveurs de Microsoft. Il s’agit effectivement du cloud gaming. Cela signifie que tout le travail est réalisé au niveau de serveurs ; l’ordinateur, l’iPhone ou iPad qui utilise xCloud sur le Web ne fait que réceptionner le flux. Le joueur, pour sa part, connecte une manette et peut jouer.

Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant la qualité d’image avec xCloud depuis un navigateur. Les joueurs auront-ils du 1080p ? Seulement du 720p ? Pourront-ils grimper en 4K s’ils jouent depuis un ordinateur ? Il n’y a pas de réponse pour l’instant. Nous savons au moins que le service en test fonctionne actuellement sur les navigateurs basés sur Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, etc). Il faudra donc attendre la version finale au printemps pour jouer sur iOS ou iPadOS via Safari. On peut au passage se demander s’il y aura un support pour Safari sur Mac.

Pour ceux qui se posent la question : non, vous pouvez pas tester xCloud sur le Web. Du moins pas pour l’instant. C’est seulement à disposition des employés de Microsoft en l’état.