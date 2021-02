Voilà qui fait sens après la rumeur lancée par Omdia : si l’on en croit DigiTimes, Apple aurait récemment commissionné LG pour que ce dernier développe des écrans pliables. Il n’est pas précisé le type d’appareil concerné, mais au vu de l’évolution du marché mobile, la perspective d’un iPhone pliable fait particulièrement sens. Ironie du moment, il se murmure de plus en plus fortement que LG pourrait abandonner ses projets de smartphones pliables haut de gamme (risques de pertes importantes sur le secteur mobile), et ce malgré des prototypes épatants.



Un iPhone étirable ? LG pourrait bien y réfléchir…

Le savoir faire de LG dans ce domaine pourrait donc servir au final les intérêts d’Apple… Tout à fait personnellement, votre serviteur ne serait pas contre un iPhone « étirable », à la façon du smartphone LG présenté en ouverture de la conf du CES 2021.