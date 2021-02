Apple travaille sur la 6G et recrute des ingénieurs

Apple se penche sur la 6G et a commencé à recruter des ingénieurs spécialisés dans le domaine de la télécommunication. Le fabricant a posté plusieurs offres d’emploi à ce sujet, comme l’a remarqué Bloomberg.

Apple recrute des ingénieurs pour la 6G

« Vous aurez l’occasion unique et enrichissante de mettre au point une technologie sans fil de nouvelle génération qui aura un impact profond sur les futurs produits Apple », indique le constructeur dans ses offres d’emploi pour attirer des ingénieurs à travailler sur la 6G. « Dans ce rôle, vous serez au centre d’un groupe de recherche de pointe chargé de créer la prochaine génération de technologies d’accès radio au cours de la prochaine décennie », continue la description.

Ces offres d’emploi ne sont que le début, il ne faut pas s’attendre à avoir la 6G chez Apple (ou les autres) avant 2030. Après tout, la 5G vient à peine d’arriver. Les premiers produits compatibles chez Apple sont les iPhone 12. Ils sont disponibles à la vente depuis cet automne.

Mais il faut déjà commencer à travailler sur la 6G. Apple s’est penché sur le sujet l’année dernière en rejoignant la Next G Alliance. Ce groupe a vu le jour par l’ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions). Il s’agit du syndicat professionnel des télécoms en Amérique du Nord. Il veut imposer le leadership nord-américain avec la 5G et la 6G.