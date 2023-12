Alors qu’Apple prépare en ce moment son modem 5G maison, le groupe s’intéresse aussi à la 6G pour ses futurs iPhone. Le groupe cherche justement des personnes qualifiées pour le prochain réseau mobile.

Une récente offre d’emploi d’Apple indique :

En tant qu’architecte de plateforme cellulaire, vous dirigerez et coordonnerez la conception et la modélisation d’une architecture de référence 6G. Un ensemble approprié de mises en œuvre de prototypes et de modèles d’architecture de référence doit être développé pour permettre l’évaluation des technologies candidates et des cas d’utilisation. Dans ce rôle, vous planifierez, dirigerez et participerez activement à ces activités de modélisation et de prototypage. Vous collaborerez de manière transversale avec les équipes de recherche et de développement pour proposer, planifier et mettre en œuvre des simulations et des expériences afin d’évaluer les candidats à la technologie 6G !