Les liens Instagram n’affichent plus l’aperçu sur iMessage, un correctif en approche

Il existe un bug au niveau d’iMessage et du partage de liens Instagram avec l’absence de l’aperçu de la photo ou de la vidéo. C’est bel et bien un bug, et Instagram promet un correctif pour bientôt.

Bug entre iMessage et Instagram pour l’aperçu

« Ce problème est dû à un bug, et nous travaillons activement à la résolution de l’aperçu des liens Instagram dans iMessage afin qu’ils se chargent normalement », a déclaré un porte-parole du réseau social à Mashable. Il n’a pas donné de détails supplémentaires, tout comme il n’a pas dit quand le correctif sera en place pour tous tous les utilisateurs.

Des utilisateurs se plaignent depuis un moment sur Reddit du manque de l’aperçu des liens Instagram sur iMessage. A priori, Instagram n’était pas au courant de ce bug jusqu’à aujourd’hui. Cela peut surprendre. Mais nous savons au moins qu’un correctif va prochainement voir le jour.

D’où vient le bug ? L’équipe de sécurité Mysk a mené sa petite enquête et a découvert le souci. Quand iMessage essaye de récupérer les métadonnées du lien, Instagram renvoie la messagerie d’Apple sur la page de connexion. Et comme la page en question ne contient pas les données de la photo ou de la vidéo, il n’y a pas d’aperçu.