C’est un des points franchement critiquable du catalogue Disney disponible sur l’iTunes Store : de nombreux films sont en effet proposés en simple HD ou Full HD, y compris des productions assez récents comme le Tron: L’Héritage datant de 2011. Pas vraiment top pour les amateurs de Home Cinema. Bonne nouvelle donc : Apple vient d’avertir nombre de ses utilisateurs d’un gros changement. Tous les films éligibles Disney qui étaient restés en HD ou FULL HD bénéficieront désormais de l’affichage 4K + HDR sans oublier pour certains métrages le Dolby Vision et/ou le Dolby Atmos (son surround spatialisé aussi sur l’axe vertical).

Tron: Legacy en 4K + HDR, voilà qui a de la gueule…

Voilà qui devrait ravir les amateurs de belles images et de gros son. Après tout, ceux qui se ruinent pour acquérir la dernière télé 4K OLED HDR 10+ ont bien le droit de mater des contenus à hauteur de leur installation. L’absence de 4K + HDR était d’autant plus dommageable que le concurrent Disney + propose presque tous ses films en qualité maximale (lorsque ces derniers ne sont pas trop vieux). A noter cependant qu’à l’heure d’écrire cet article, de nombreux films Disney sont toujours affichés en HD (sans 4K et HDR donc) et que seules les production les plus récentes ont droit à la totale.