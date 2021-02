A écouter les augures des forums, Apple TV+ est déjà mort né et ses programmes sont à jeter aux oubliettes. Le service compte pourtant plus d’une cinquantaine de séries/docus/films à date, et si l’on met de côté les programmes pour la jeunesse, le contenu s’avère plutôt qualitatif : Ted Lasso, Mythic Quest, For All Mankind, Servant, Little America ou bien encore Défendre Jacob se défendent plutôt bien face aux contenus exclusifs de certains concurrents (Disney+, si l’on retire Mandalorian, comment dire…).

Malgré l’absence d’un fond de catalogue (le gros point en moins face à la concurrence), Apple TV+ tire son épingle du jeu en Europe. Si l’on s’en tient au données du très sérieux Observatoire européen de l’audiovisuel, une agence du Conseil de l’Europe, Apple TV+ s’est classé troisième des services des streaming vidéo en Europe en 2020, avec 9% de Pdm (pour 12,2 millions d’abonnés). C’est un peu mieux que Disney+ (7% de Pdm), mais très loin d’Amazon Prime video (29%) ou de Netflix (39%).

Apple TV+ se classe même second dans un certain nombre de pays européens (Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Grèce, Hongrie, Lituanie, Portugal). On remarque que ces pays affichent un niveau de vie assez faible, ce qui pourrait expliquer le succès d’un service proposé gratuitement pour tout nouvel acheteur d’un produit Apple. Les revenus de la SVoD en Europe ont culminé à 11,6 milliards d’euros en 2020, un chiffre d’affaires auquel n’a pratiquement pas participé Apple TV+ (gratuité encore)….