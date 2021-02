Apple a largement dominé le game lors du quatrième trimestre 2020. Après IDC c’est au tour de Gartner d’y aller de sa petite estimation. Sur le Q4 2020, Apple aurait donc écoulé (selon Gartner) 79,9 millions d’iPhone 12 (et consorts), soit une progression de plus de 10 millions d’unités par rapport au Q4 2019 (+14,9%). Derrière, Samsung se prend un petit gadin (-11,8%) et passe de 70 millions d’unités écoulées (Q4 2019) à 62 millions. Un tel écart entre Apple et Samsung ne s’était plus vu depuis… très longtemps ! Apple occupait donc 20,8% du marché mobile sur le Q4, contre 16,2% de Pdm pour Samsung, 11,3% pour Xiaomi (+34%), 8,9% pour OPPO et le même pourcentage pour Huawei, ce dernier s’effondrant de 41,1% sur la période.

Une fois n’est pas coutume, Apple pourrait même garder le leadership sur le Q1. Les analystes estiment en effet que les ventes d’iPhone n’ont jamais été aussi élevées sur la période en cours…