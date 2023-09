L‘ANFR a rendu son verdict : l’iPhone 12 ne serait pas dans les clous du DAS « membre » soit le niveau maximal d’émission d’ondes autorisé (4 W/kg) pour un appareil tenu en main ou logé dans la poche du pantalon. En conséquences, la firme de Cupertino a dû retirer l’iPhone 12 de ses boutiques françaises, ce qui signifie au passage que la France « perd » le modèle d’iPhone vendu neuf au prix le plus « accessible ».

Apple n’a pas tardé à réagir à cette décision administrative, et affirme aujourd’hui que l’iPhone 12 respecte bien les limites d »émission, ce dernier ayant été vérifié par de nombreuses agences de contrôle et de régulation internationales (les équivalents de l’ANFR). Au delà de cette protestation publique, Apple annonce qu’il contestera les mesures de l’ANFR et semble bien décidé à ramener le mobile sur les étals français.

La firme de Cupertino a deux semaines pour répondre à l’ANFR, ce qu’a d’ailleurs rappelé hier le secrétaire d’Etat chargé de l’Economie numérique Jean-Noel Barrot : « Apple devra répondre dans un délai de deux semaines. S’ils ne le font pas, je suis prêt à ordonner le rappel de tous les iPhone 12 en circulation. La règle est la même pour tout le monde, y compris pour les géants du numérique. » On notera que ces déclarations interviennent le jour même de la keynote de présentation de l’iPhone 15, ce qui laisse soupçonner un joli coup de pub politique anti-GAFAM, Apple servant bien malgré lui de caisse de résonnance…