Apple tient vraiment à ce que l’iPhone 12 continue de se vendre en France, ce qui est assez logique d’un point de vue commercial : l’iPhone 12 est le modèle vendu neuf au prix le moins cher de toutes les gammes d’iPhone, ce qui a forcément une grosse importance dans un pays laminé par une énorme crise du pouvoir d’achat, et dans lequel l’iPhone peine à atteindre les 20% de Pdm (contre 50% aux Etats-Unis ou au Japon).

La firme de Cupertino a donné consigne à ses employés en France de ne pas se prononcer sur le sujet, mais en coulisse, les développeurs travaillent d’arrache pied pour proposer une mise à jour d’iOS permettant de faire baisser le taux d’émissions d’ondes (DAS) de l’appareil. Apple a en effet confirmé ce vendredi qu’une mise à jour était en préparation, ce qui évitera du même coup une suspension des ventes ainsi qu’un rappel des appareils encore en circulation.

« Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs en France afin de s’adapter au protocole utilisé par les régulateurs français. Nous espérons ainsi que l’iPhone 12 continuera d’être disponible en France » déclare Cupertino dans un communiqué. Si Apple se montre toujours prudent, c’est tout simplement parce que la mise à jour devra encore être validée par l’ANFR, qui testera une seconde fois l’iPhone 12 avec la nouvelle version d’iOS afin de déterminer si ce dernier est en conformité avec les normes DAS européennes.

Apple persiste en revanche à pointer du doigt la spécificité supposée du test de l’ANFR : « Cela est lié à un protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et non à un problème de sécurité » précise Apple dans ce même communiqué. De fait, le géant américain n’a pas interagi avec les régulateurs allemands et belges, qui ont pourtant brandi à leur tour la menace d’une interdiction des ventes si les tests d’émission n’étaient pas concluants. A priori, les conclusions de ces tests permettront aussi de savoir si l’ANFR applique des contrôles d’émissions « à sa sauce ».