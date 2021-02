Les premiers Mac M1 reconditionnés ont fait leur apparition sur le refurb d’Apple et il s’agit de MacBook Pro. Il n’y a pas encore de Mac mini M1 ou MacBook Air M1. Mais ils arriveront ultérieurement.

Les MacBook Pro M1 reconditionnés débarquent sur le refurb

Apple liste cinq MacBook Pro M1 reconditionnés sur son refurb. Deux modèles coûtent 1 099$ au lieu de 1 299$. Les trois autres sont à 1 269$ au lieu de 1 499$. Apple propose ainsi 200$ ou 230$ de réduction, soit une remise de 15%. C’est assez intéressant quand on sait que les Mac M1 sont disponibles depuis cet automne. On peut parler d’un produit récent avec une assez bonne remise au vu de son existence de quelques mois à peine.

Selon Apple, tous les MacBook Pro reconditionnés sont examinés avant d’être vendus sur le refurb. Une nouvelle boîte toute blanche est proposée. On y retrouve le Mac, un adaptateur secteur USB-C de 61 W et un câble USB-C de deux mètres. De plus, il y a la même garantie qu’un modèle neuf et il est possible de prendre l’assurance AppleCare+.

Les MacBook Pro M1 sur le refurb sont pour l’instant disponibles aux États-Unis. Il faudra attendre les prochaines semaines pour les avoir en France ou en Europe de manière plus générale. Il n’y a pas encore de date.