L‘iPad Pro à écran Mini-LED n’est plus vraiment une rumeur à ce stade. Les derniers bruits de comptoir sur la tablette concernent désormais sa date de sortie plus ou moins probable. Après la fausse date du 16 mars, DigiTimes se jette à son tour dans la mêlée. Le site taiwanais affirme ce matin que le fournisseur Ennostar (fondé par Epistar et Lextar Electronics) serait sur le point de démarrer la production des fameuses dalles Mini-LED. La production se mettrait en route au mois de mars ou lors du second trimestre 2021.

Si l’information se confirme, l’iPad Mini LED pourrait donc être commercialisé à la toute fin du premier semestre ou plus probablement en début de second semestre, ce qui tranche assez nettement avec les rumeurs (qui tablaient sur un lancement au premier ou second trimestre grand maximum). Outre son écran Mini-LED, ce nouvel iPad Pro disposerait aussi logiquement d’un processeur A14X et serait compatible 5G.