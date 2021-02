Mac M1 : l’écriture sur le SSD inquiète pour la durée de vie

Il semble exister un problème avec l’écriture sur les SSD des Mac M1. Des utilisateurs ont remarqué que le SSD est très sollicité sans raison apparente. Cela peut avoir un impact sur la durée de vie.

Attention à l’écriture sur les SSD des Mac M1

La mémoire flash des SSD ne peut être écrite qu’un certain nombre de fois avant de devenir instable. Les applications veillent à ce que la charge soit répartie uniformément, mais il arrive un moment où le SSD a été écrit tellement de fois qu’il ne peut plus contenir de données de manière fiable. Ainsi, bien que l’usure du SSD soit un comportement normal et attendu, il ne devrait pas épuiser sa capacité à contenir des données aussi rapidement que certains Macs M1 semblent le faire.

Des utilisateurs avec un Mac M1 ont donc vérifié le SSD et ont vu une écriture importante. Au vu de la situation, certaines machines pourraient connaître d’importants soucis dans quelques mois à peine. Ce serait tout particulièrement le cas pour les modèles d’entrée de gamme avec 256 Go de stockage.

16GB M1 MBP, 2TB SSD, 2 months in. pic.twitter.com/SaSmieaT1s — David (@david_rysk) February 15, 2021

Il s’agit probablement d’un bug et non d’un comportement volontaire. Il faut espérer qu’Apple soit au courant et puisse repérer l’origine du problème afin de proposer une mise à jour corrective de macOS.