Gros coup de chaud à la LCL. Mardi 23 février, entre 17h20 et 18h40, l’application mobile de la banque s’est en effet totalement emmêlée les pinceaux entre les comptes de plusieurs de ses clients. Ces derniers ont pu ainsi avoir accès, via l’app, aux comptes d’une autre personne ! La banque a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas d’une attaque informatique, ce qui n’est guère plus rassurant… Quelques centaines de clients auraient été concernés par cet embrouillamini particulièrement gênant, des clients qui se sont empressés de publier leurs déboires sur Twitter.

@LCL j’ai accès au compte d’un autre utilisateur OKLM, je peux voir qu’il reçoit des sous de la CAF et qu’il joue aux paris sportifs. Y’a un soucis, non ? pic.twitter.com/X3kf05yiUr — null (@Real_Magritte) February 23, 2021

Heureusement, la LCL affirme que le bug ne permettait pas d’effectuer des opérations bancaires sur les comptes visibles par erreur. En outre, les clients concernés seront bientôt contactés par la banque. La LCL serait peut-être bien avisée de lancer un audit de sécurité informatique…