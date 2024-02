Netflix va définitivement mettre un terme aux abonnements existants qui sont payés via l’App Store. Le service de streaming fait savoir que les clients dans cette situation devront renseigner un autre moyen de paiement pour conserver leurs abonnements.

Changement pour Netflix et le paiement

Le site de Netflix indique :

Certains abonnés facturés via Apple dans plusieurs pays peuvent être invités à ajouter un nouveau mode de paiement s’ils souhaitent poursuivre leur abonnement. (Remarque : les cartes cadeaux Netflix ne permettent pas de réactiver ces comptes.)

La liste exacte des pays qui sont concernés n’est pas dévoilée pour le moment. Mais on peut se douter qu’il y a au moins la France et les États-Unis, étant donné que les sites français et américain comprennent le message indiqué plus tôt.

Il faut savoir que Netflix ne permet plus de s’abonner via l’App Store depuis 2018. Néanmoins, le service de streaming a autorisé les clients existants à conserver ce système de paiement. Cela l’embête bien en tout cas, parce que le paiement passe par Apple, ce qui implique une commission de 30% à chaque transaction.

Combien de personnes paient leur abonnement Netflix via l’App Store ? Difficile de répondre, étant donné que l’information n’est pas publique. Ni Netflix ni Apple ne communiquent sur le sujet.

Les personnes qui veulent regarder Netflix sur un iPhone ou iPad doivent au préalable prendre un abonnement depuis le site de Netflix. Il leur suffit ensuite de se connecter avec l’identifiant et le mot de passe.